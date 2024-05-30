سعر الذهب يواصل انخفاضه عالميا.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر في الأشهر المقبلة؟

سجل سعر الذهب عالميًا نحو 2330 دولارًا للأونصة اليوم، مواصلًا انخفاضه وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة والطلب على العملة الأمريكية مدفوعة بالتصريحات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي أكد أنّ الطريق إلى التضخم بنسبة 2% ليس مضمونًا، وأنّ نطاق مكاسب الأسعار لا يزال كبيرًا.

سعر الذهب عالميا

بحسب «تريندينج إيكونومي»، شهد العام الجاري، ارتفاع سعر أوقية الذهب بنحو 272 دولارا، وبنسبة 13.19%، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسية لهذه السلعة، ومن المتوقع أن يجري تداول الذهب عند 2410.02 دولار أمريكي/ للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «الثاني» من العام الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 2483.74 دولار أمريكي خلال 12 شهرًا.

اعلى سعر ذهب عالميا

تاريخيًا، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو الجاري، وينتظر المستثمرون الآن، التقدير الثاني لأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، إضافة إلى تقرير التضخم الرئيسي في أمريكا، يوم الجمعة، إلى جانب مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 مايو الجاري، للبحث عن إشارات لتوقعات سياسة البنك المركزي.