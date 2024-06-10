أحمد خالد صالح يرد على ليلى عبداللطيف بعد توقعها انفصاله عن زوجته

رد الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بشأن انفصالهما.

رد الفنان أحمد خالد صالح على ليلى عبداللطيف

وخرج الفنان أحمد خالد صالح عن صمته، وكتب عبر خاصية «الإستوري» بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الآية 188 من سورة الأعراف التي جاء بها قول الله تعالي: «قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون».

هنادي مهنا تخرج عن صمتها

وأعادت زوجته الفنانة هنادي مهني نشر الآية القرآنية ذاتها، ليكون هذا الرد قاطع على توقعات انفصالهما التي تداولها العديد من جمهورهما في الساعات الأخيرة.

أحمد خالد صالح يرد على شائعات الانفصال

وقال الفنان أحمد خالد صالح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا حقيقة لما يتم تداوله عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وإن جميعها شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلاً: «كله كلام فاضي ومش حقيقي، وأفضل رد على الشائعات هى التجاهل».