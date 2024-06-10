مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن مسابقة جديدة في دورته التاسعة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، إضافة مسابقة جديدة لمسابقاته المتعددة، وهي «مسرح الطفل والنشء» بداية من الدورة التاسعة التي تنطلق خلال نوفمبر 2024.

وكشف المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، عن أنّ المسابقة ستطرح ضمن استمارة المشاركة في الدورة التاسعة، وضمن خطة تطوير وتحديث المهرجان، وهذا كان مطلب جميع الأسر التي تحضر المهرجان بمدينة شرم الشيخ، وجرى تلبية رغبتهم بدعم النشء والأطفال، وسنعلن شروط المسابقة من خلال الاستمارة المقرر طرحها قريبا.

يذكر أنّ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت دورته الثامنة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البشتاوي، والرئاسة الشرفية لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.