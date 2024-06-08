مازن الغرباوي يطرح البوستر الدعائي لـ«انتحار معلن» قبل العرض في الصين

طرح المخرج مازن الغرباوي البوستر الدعائي لمسرحيته «انتحار معلن» للكاتب الدكتور سامي الجمعان، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، استعدادا لعرض المسرحية بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح بدولة الصين.

مازن الغرباوي يطرح البوستر الدعائي لـ«انتحار معلن»

أكد الغرباوي، أن العمل جرت كتابته بحرفية شديدة على يد الدكتور سامي الجمعان، وأن إيمان يوسف بطلة العرض تمثل إضافة قوية في مسيرة العرض التي بدأت منذ عام 2019 وتستمر حتى الآن.

وعبر الغرباوي عن فخره وسعادته بمشروع «انتحار معلن» الذي يعرض في السنه الخامسة له وهذا دليل كبير على مدى الأثر الممتد لهذا العرض الاحترافي المتميز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج مازن الغرباوي في المسرح، العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب»، تأليف الدكتور سامح مهران وبطولة: عمرو القاضي ، خالد محمود ، أيمن الشيوي ، سمر جابر ، نهاد سعيد ، محمد الخيام وحصل العمل على جائزتي أفضل ممثل وأفضل ازياء ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2022.