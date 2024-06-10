خبير اقتصادي: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي والصادرات

قدّم بلال شعيب الخبير الاقتصادي، تحليلًا شاملًا لوضع العملة الأجنبية في مصر وتوقعاتها للمستقبل، مشيرًا إلى وجود توقعات بتراجع مستمر في سعر الدولار خلال الفترات المقبلة نتيجة وفرة العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري وتوافرها في السوق المصرية.

زيادة حجم الصادرات لدعم الجنيه المصري

وأشار «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنّ الدولة تسعى جاهدة لزيادة حجم الإنتاج المحلي كوسيلة لدعم الجنيه المصري، وزيادة حجم الصادرات وفتح الأسواق الأفريقية لزيادة العمالة المصرية المصدرة إليها باعتبارها فرصة استثمارية كبيرة يجب الاهتمام بها.

تحقيق التوازن الاقتصادي

من جهة أخرى، أشارت هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، إلى ضرورة الاهتمام بالسياسات التي تعزز حجم الإنتاج المحلي وتدعم الصادرات، وشددت على أهمية الاستفادة من التمويلات الخارجية التي حصلت عليها مصر من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي.