أسعار الدولار والريال السعودي اليوم.. آخر تحديث في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والريال السعودي مقابل الجنيه المصري كذلك حالة من الاستقرار اليوم الجمعة 7-6-2024، حيث سجل الدولار في تعاملات اليوم في البنك المركزي 47.45 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع فقد سجل اليوم 47.58 جنيه.

وترصد «الوطن» سعر الدولار والريال السعودي في عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر الآن

سجّل سعر الدولار في بنك مصر اليوم مبلغ 47.54 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع فقد سجل 47.64 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مبلغ 47.48 جنيه، أما عن سعر البيع فقد سجل 47.58 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري اليوم، 47.48 جنيه للشراء، وعن سعر البيع فقد سجل 47.58 جنيه.

سعر الدولار في مصرف البنك التجاري cib

سجل سعر الدولار في مصرف البنك التجاري cib مبلغ 47.48 جنيه، وعن سعر البيع فقد سجل 47.58 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 47.48 جنيه للشراء، وبالنسبة لسعر البيع فقد سجل 47.58 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

وبالنسبة للريال السعودي فقد سجل اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، حيث سجلت العملة السعودية اليوم ببنك مصر 12.70 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 12.68 جنيه للبيع، و12.65 للشراء جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 12.65 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر 12.70 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.