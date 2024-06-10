عضو بـ«النواب»: القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة حرب سافرة

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن تردي الوضع الإنساني والجرائم التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عملية مخيم النصيرات جريمة حرب كاملة، وإدانة لحكومة الاحتلال تكشف وحشتيها.

مجزرة النصيرات

وأضاف في تصريح صحفي، أن العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وما يتبعه خلال الفترة الماضية من أعمال قتل وقصف، يمثل انتهاكًا صارخًا ومروعا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين في زمن الحرب، وضربًا بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، قائلا: «على المجتمع الدولي معاملة إسرائيل كدولة مارقة وتوقيع العقوبات عليها، وإعلان مقاطعتها سياسيا واقتصاديا على أوسع نطاق».

عدم الرضوخ للسلام

وأشار إلى أن استهداف مخيم النصيرات، الذي يأوي آلاف اللاجئين الفلسطينيين، يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، كما أن إصرار حكومة الاحتلال التعامل بكل وحشية مع قضية الأسرى، وعدم الرضوخ للسلام والهدنة، يؤكد أنها مصرة على ارتكاب جرائم أكبر.

وأضاف: «القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل داعمة لها، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه، في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة».