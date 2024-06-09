«خارجية النواب»: مجزرة مخيم النصيرات تؤكد خطة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية

أدانت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المجزرة الإسرائيلية الجديدة في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي شهدت سقوط أكثر من 150 ضحية من المدنيين العزل الأبرياء، في حلقة جديدة من المخطط الصهيوني للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أمام مرأى ومسمع من العالم الحر، الذي يقف بمؤسساته الدولية كافة، مكتوفي الأيدي أمام جرائم إسرائيل المتكررة، بغطاء أمريكي خسيس.

النائبة تدين همجية الاحتلال الإسرائيلي

وجددت النائبة، في بيان لها، اليوم الأحد، إدانتها لهمجية الاحتلال الإسرائيلي في غزة، منذ بدء الحرب على القطاع، في مخطط واضح وجلي من الكيان الصهيوني، لتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت: «لم تثن قرارات محكمة العدل الدولية نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتفل احتفالا صاخبا بإخراج عدد ضئيل من الرهائن الإسرائيليين، عن التوقف عن جرائم الحرب، فالدعم الأمريكي غير المسبوق يحول دون ذلك»، مشددة على أن استهداف الكيان الإسرائيلي للمدنيين الأبرياء، يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والضمير الإنساني، وسط صمت تام من المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات الغاشمة، والمتجردة من المشاعر الإنسانية كافة، ووصمة عار على جبين الإنسانية.

إيلاريا سمير تثمن دور مصر

وثمنت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضت العدوان على غزة، بتأكيده تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الإعتداء السافر لإسرائيل، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لخدمات البنية التحتية كافة في القطاع.

ووجهت عضو مجلس النواب، نداءا عاجل وإنسانيا للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 36 ألف شهيد، مشددة على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من المعابر البرية كافة للقطاع.