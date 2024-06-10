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قرار مهم من «التعليم» بشأن دخول وخروج الطلاب من لجان الثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
11:42 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات مهمة في أول يوم امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، بشأن دخول وخروج الطلاب من لجان الثانوية العامة، لضبط العملية الامتحانية وتفتيش الطلاب وكتابة البيانات الخاصة بالطلاب.

لجان الثانوية العامة.. موعد الدخول والخروج 

ووجه وزير التربية والتعليم، رؤساء اللجان عبر غرفة عمليات الوزارة، بدخول لجان الثانوية العامة بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم، ومنع خروج الطلاب تماما قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد حجازي بعدم تواجد رئيس اللجنة أو أي فرد بلجان الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة، وفي حالة أي تجاوزات أو أحداث أمام اللجان يتم الإبلاغ عنها مباشرة لغرفة العمليات بوزارة التعليم. 

كما وجه وزير التعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة، بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين لإدخالها اللجان تيسيراً علي الطلاب وتوفير الجو الهادئ للطلاب.

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