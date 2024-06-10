«الشباب والرياضة» تطلق مبادرة الأفكار للشركات الناشئة.. رابط التسجيل وموعد التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، تنفيذ مبادرة «طور وغير»، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة كير مصر للتنمية، وتهدف إلى توليد الأفكار وخاصة للشركات الناشئة.

تفاصيل مبادرة «طور وغير»

وأوضحت الشباب والرياضة أن الاشتراك في المبادرة مجاني دون رسوم، وتقدمها الوزارة لتطوير أفكار الشركات الناشئة، ويحصل خريج المبادرة على شهادة مقدمة من الوزارة وشركة مايكروسوفت، بشرط أن يجتاز المتقدم الكورس كاملًا.

طريقة التسجيل في برنامج توليد الأفكار

وأشارت الوزارة إلى طريقة التسجيل في البرنامج من خلال إرسال البيانات المطلوبة كاملة من خلال الرابط ، وأن التقديم يكون من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز Maicrosoft Teames .

مواعيد الحضور في برنامج توليد الأفكار للشركات الناشئة

و نوهت الوزارة إلى وجود ميعادين للحضور صباحية ومسائية:

- الحضور صباحا يكون من الساعة 1 ظهرًا إلى 4 ظهرًا.

- الحضور مساء يكون من 9 مساء وحتى الـ12 مساءً.

ولحجز مواعيد الحضور المناسبة للراغبين من الشباب في المشاركة سيكون عبر الرابط