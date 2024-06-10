«صف أول أمام البحر».. خطوات حجز شواطئ الإسكندرية إلكترونيا في مصيف 2024

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفعيل حجز شواطئ الإسكندرية إلكترونيا في مصيف 2024، للتسهيل على المواطنين التواجد في الصفوف الأولى في ظل الازدحام الكبير التي تشهده الشواطئ حاليا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حجز شواطئ الإسكندرية إلكترونيا، بحسب الإعلان الرسمي من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

خطوات حجز شواطئ الإسكندرية

وتمثلت خطوات حجز شواطئ الإسكندرية فيما يلي:

- الدخول إلى موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من هنا.

- اختيار خانة الشواطئ.

- اختيار الشاطئ المرغوب الحجز فيه.

- اختر كلمة الحجز الآن.

- ادخل البيانات المطلوبة وقم بالارسال.

- سوف يصلك رقم التأكيد للدخول به.

ضوابط حجز شواطئ الإسكندرية

ووضعت إدارة المصايف بعض الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها لحين تفعيل آلية السداد والدفع الإلكتروني لضمان نجاح التجربة بشكل كامل، وهي:

1- يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة ويتم تأكيد الحجز على «واتس آب» من خلال الرقم01288533211.

2- يعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي، ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها حال عدم تواجد مقدم الطلب عن الساعة العاشرة صباحا.

3- يرجي حجز شاطئ واحد فقط فى اليوم، حيث أن تكرار الحجز في أكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخاصية.

4- يتم تحديد بيانات الحجز بدقة «الاسم – رقم الموبايل – الرقم القومي – عدد الافراد - الأطفال من سن5 سنوات يحتسب تذكرة – يوم الحجز».

5- في حال مواجهة اى مشاكل يرجى التواصل مع الإدارة عبر «الواتس – صفحة الفيسبوك – أرقام الشكاوى» أو ارسال شكوي عبر الابليكيشن أو الموقع.