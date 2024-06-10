مصاريف المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر والأوراق المطلوبة

انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ يرغب آلاف الطلاب في حصد درجات مرتفعة للالتحاق بالكليات والمعاهد التي يرغبون فيها وعليها يتحدد مستقبلهم العملي، ومن أبرز المعاهد التي تتبادر إلى أذهان طلاب الثانوية العامة، المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر، وهو من المعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، ويرغب البعض في معرفة مصروفاته وشروط الالتحاق به.

تنسيق المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر

ووفقاً لآخر تنسيق في 2023، فقد جاءت مؤشرات تنسيق المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر، بنحو 233 درجة بنسبة 56.82%، وستعلن وزارة التعليم العالي، التنسيق الجديد للمعهد بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024.

مصاريف المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر

ويضم المعهد 3 أقسام هي «الصحافة والإذاعة (راديو وتليفزيون) والعلاقات العامة والإعلان»، وبلغت مصروفات كل قسم وفقًا للعام الماضي، كما يلي:

مصاريف قسم الصحافة: مصروفات دراسية 11788 جنيهًا + 555 رسومًا إضافية، بإجمالي 12343 جنيهًا مصريًا.

مصاريف قسم الإذاعة راديو وتليفزيون: مصروفات دراسية 11788 جنيهًا + 555 رسومًا إضافية، بإجمالي 12343 جنيهًا مصريًا.

مصاريف قسم العلاقات العامة والإعلان: مصروفات دراسية 11788 جنيهًا + 555 رسومًا إضافية، بإجمالي 12343 جنيهًا مصريًا​​.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد

1- أصل شهادة النجاح في الثانوية العامة + صورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند «من مديرية الأمن» للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عامًا.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.