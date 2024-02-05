استخراج شهادة ميلاد قديمة.. احصل على إيصال لم يستدل عليه

يرغب بعض الأشخاص في استخراج شهادة ميلاد قديمة تعود لعشرات الأعوام، خاصة لمن ولدوا قبل عام 1960، وهو ما يمكن الحصول عليه من خلال دار المحفوظات العمومية، وتهم تلك الشهادة الكثيرون عند التقديم على وظيفة وطلب قيد عائلي، لذا فإن تلك الورقة الثبوتية هامة حيث تعتبر وثيقة رسمية تثبت ميلاد الشخص وجنسه وتاريخ ميلاده ومكان ولادته.

ويمكن استخراج شهادة ميلاد قديمة لمواليد ما قبل 1960 من خلال الذهاب إلى دار المحفوظات واتباع الخطوات التالية.

استخراج شهادة ميلاد من دار المحفوظات

يمكن استخراج شهادة ميلاد قديمة من خلال الذهاب إلى دار المحفوظات، والتوجه شباك الاستعلامات للحصول على طلب استخراج شهادة ميلاد قديمة أو وفاة.

بعد ملء الطلب وتقديمه يقوم المواطن بسداد الرسوم المقررة وإرفاق رسوم السداد مع الطلب وتقديمه إلى شباك استقبال الطلبات.

يستلم الموظف المختص الطلب والتسجيل في قسم الاستعلامات حيث يتم ترتيب الطلبات حسب النواحي، ثم ترتيب كل ناحية حسب الحروف الأبجدية ثم تقديم الطلبات إلى قسم الاستخراج، ويستلم كل قسم الطلبات الخاصة به.

يتم البحث عن الناحية في دفتر 205 الخاص بكل محافظة لتحديد رقم الدفتر الخاص بكل ناحية داخل المخزن، يقوم الموظف بتحرير إيصال من أصل وصورة به رقم المحضر والمخزن المحفوظ به الدفتر، ثم يتم تجهيز الدفاتر الخاصة بكل طلب.

يتم المراجعة للتأكد من صحة البيانات.

يتم التسجيل مرة أخرى في سيرك الاستلام أو إعطاء الشخص إيصال عدم الاستدلال يوضح به عدم العثور على البينات المطلوبة ويتم توقيعه من رئيس القسم ويتم ختمه.

أين تقع دار المحفوظات

- 1 شارع المحجر، المتفرع من ميدان صلاح الدين، القلعة.

كيفية استخراج شهادة ميلاد

ويمكن استخراج شهادة ميلاد من خلال اتباع العديد من الطرق وهي كما يلي:

من خلال مصلحة الأحوال المدنية

يمكن استخراج شهادة ميلاد من خلال مصلحة الأحوال المدنية في المحافظة التي تم فيها تسجيل الميلاد.

ولكي يتم ذلك، يجب تقديم المستندات التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج طلب استخراج شهادة ميلاد.

وبعد مراجعة المستندات المقدمة، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بإصدار شهادة الميلاد.

من خلال موقع وزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة تتيح للمواطنين استخراج شهادة ميلاد من خلال موقعها الإلكتروني.

ولكي يتم ذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

2. اختيار خدمة استخراج شهادة ميلاد.

3. إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد.

4. دفع الرسوم المقررة.

5. استلام شهادة الميلاد.

من خلال المراكز التكنولوجية

أنشأت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية في جميع المحافظات، تتيح للمواطنين استخراج جميع الوثائق الرسمية، بما في ذلك شهادة الميلاد.

ولكي يتم استخراج شهادة ميلاد من خلال المركز التكنولوجي، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

نموذج طلب استخراج شهادة ميلاد.

وبعد مراجعة المستندات المقدمة، يقوم المركز التكنولوجي بإصدار شهادة الميلاد.

الرسوم المقررة

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة فإذا كانت أون لاين تكون بسعر 63 جنيها، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيها.

مدة الاستخراج

تستغرق مدة استخراج شهادة ميلاد قديمة من خلال مصلحة الأحوال المدنية دقائق معدودة.

أما مدة استخراج شهادة ميلاد من خلال موقع وزارة الداخلية أو المراكز التكنولوجية فتستغرق يومًا عمليًا.