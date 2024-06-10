آخر تحديث.. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من الاستقرار في البنوك خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع القطاع المصرفي عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.66 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.61 جنيه للبيع، و47.71 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.74 جنيه للشراء.