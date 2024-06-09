سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 9-6-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار اليوم الأحد 9-6-2024، خلال بداية التعاملات الصباحية، مسجلا في البنك المركزي نحو 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

- استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنك المركزي، عند 47.45 جنيه للشراء، 47.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ، في البنك الأهلي المصري، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، اليوم عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- استقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.