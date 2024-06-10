السفارة السعودية في مصر تطلب من المقيمين استخراج بطاقات إقامة

نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بيانا يحمل تنويها للسعوديين المقيمين في مصر خصوصا الذين مرت على إقامتهم أكثر من 6 أشهر من أجل تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية، مشددين على ضرورة إبراز إثبات الشخصية خلال تحركاتهم حال طلبها منهم من جانب السلطات السعودية.

نص بيان السفارة السعودية بالقاهرة

وجاء نص بيان السفارة السعودية بالقاهرة على التالي: «إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية. تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 - 6- 2024».

تابعت السفارة، في بيانها: «تأكيد ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب».