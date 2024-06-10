السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة بأمر الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما ملكيا، جاء فيه أن السعودية سوف تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابين غزة استثناء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة

وبحسب الوكالة الرسمية، فأن العاهل السعودي، أطلق مبادرة، تستضيف خلالها السعودية ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة، لأداء مناسك الحج للعام الجاري بشكل استثنائي، ليصل بذلك إجمالي المستضافين من دولة فلسطين العربية إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

دعم القضية الفلسطينية

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، «الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن، على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تجسد حرصهما الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطيني الشقيق وتترجم الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة».

وأكد أن «هذه الاستضافة الاستثنائية تعد بلسما وتخفيفا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وليست هذه اللفتة الإنسانية بغريبة على المملكة للوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فيما يولانه من اهتمام بقضايا الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص».

وبين آل الشيخ أن «الوزارة منذ صدور الأمر الملكي، قامت بالاستعداد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة».