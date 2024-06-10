طقس السعودية خلال الساعات المقبلة.. ارتفاع في درجة الحرارة وسحب رعدية

أفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية، بأنه من المتوقع أن تشهد المملكة خلال الساعات المقبلة، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الرياض والقصيم، وأجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، ةالجوف وحائل.

وشهدت محافظة الإحساء خلال الساعات الماضية، ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة، إذ اقتربت من 50 درجة مئوية، في ظل موجة من ارتفاعات متكررة لدرجات الحرارة.

وتوقع المركز تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مكة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فضلا عن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من المدينين خاصة الساحلية منها.