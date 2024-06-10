ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة ومطروح بحوزتهم مخدرات بـ2.5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن «البحيرة، مطروح» قيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.

وضبط رجال أمن البحيرة عنصرا إجراميا «له معلومات جنائية»، بدائرة مركز شرطة بدر، وبحوزته 3.500 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو».

وفي مديرية أمن مطروح، ضبط عنصران إجراميين «لأحدهما معلومات جنائية»، بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الأفيون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 2.450 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.