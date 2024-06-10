شكاوى طلاب الثانوية الأزهرية من امتحان الاستاتيكا.. «الوقت مش كفاية»

حالة من القلق والتوتر سيطرت على طلاب الثانوية الأزهرية بعد الانتهاء من امتحان الاستاتيكا المقرر على الشعبة العلمية، وعبر الطلاب عن غضبهم بسبب عدم كفاية الوقت على حد قولهم.

طلاب الثانوية الأزهرية

وأكد عدد كبير من طلاب الثانوية الأزهرية بعد خروجهم من امتحان الاستاتيكا، أن الامتحان كان مليئا بالرسومات والمسائل التي تحتاج وقتا كافيا للرسم والمراجعة، قائلين: «لم نتوقع أن يأتي الامتحان بهذا المستوى خاصة إن الوقت غير كافي للإجابة على كامل الأسئلة التي كانت غير مباشرة».

غرفة العمليات المركزية

وأوضح مصدر مسؤول بالأزهر الشريف، أن غرفة العمليات المركزية تتابع بشكل فوري أي مشكلات في الامتحانات، وتعرض تقريرا على لجنة من المستشارين المتخصصين للتأكد من مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للوقت المخصص للإجابات، وفي حالة ثبوت أي مخالفة سيعلن ذلك بشكل رسمي واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32 ألفا و319 طالبا، و27 ألفا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59 ألفا و169 طالبا، و36 ألفا و977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156 ألفا و392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.