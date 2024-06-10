لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2024.. «اعرف مجموعك»

أعلنت محافظة الفيوم، قبل قليل، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذلك من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2024، بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم بنسبة نجاح بلغت 78.16% على مستوى المحافظة للإعدادية العامة.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2024، للحصول عليها بسهولة ويسر من خلال رابط سريع ومضمون.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2024

وتتيح «الوطن» لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2024 من خلال الضغط هنا، حتى يحصل الطلاب وأولياء أمورهم على النتيجة بسهولة ويسر.

ويمكن أيضًا للطلاب معرفة درجاتهم عبر لينك موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك من خلال الضغط هنا.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم نحو 64 ألفًا و978 طالبًا وطالبة، حضر منهم نحو 64 ألفًا و183 طالبًا وطالبة، نجح من بينهم نحو 50 ألفًا و166 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت نحو 78.16%.

ووفقًا للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فقد بلغت نسبة النجاح في المدارس الإعدادية المهنية نحو 70%، بينما بلغت نسبة النجاح في مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع نحو 100%، فيما سجلت نسبة النجاح في مدارس النور للمكفوفين 81.5%، وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة 2024 محافظة الفيوم نحو 15 طالبًا وطالبة حصدوا الدرجات النهائية في المواد كافة.