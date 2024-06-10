«الناجح يرفع إيده».. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
02:30 م | الإثنين 10 يونيو 2024
محافظ الفيوم يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، وذلك على هامش اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي قبل قليل، إذ حصل 15 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، بينما بلغت نسبة النجاح نحو 78.16%.
وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم
وتصدرت إدارة شرق الفيوم التعليمية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم بنسبة نجاح 87.91%طالبًا وطالبة، يليها إدارة غرب الفيوم التعليمية بنسبة نجاح فيها 87.75%.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم
وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم كالآتي:
- مريم مصطفى محمود أحمد، مدرسة الخاصة الإعدادية.
- مريم نادر محمد عبد الرحمن الأسمر، مدرسة الرسالة الخاصة إعدادي.
- عماد حازم حماد زكي، مدرسة البسيونية الإعدادية.
- محمد محمود محمد عبد السميع، مدرسة أهريث ث. إعدادي.
- احمد محمد علي أبو الحسب، مدرسة الائتمان الخاصة لغات.
- مريم مسعد فوزي عبد الرازق، الأول مكرر، مدرسة منشأة الجمال إعدادي ثانوي.
- إياد أحمد كمال إبراهيم حسن، مدرسة أجيال مصر إعدادي عربي.
- أدهم محمد نبيل محمود، مدرسة الإسكان الخاصة لغات.
- يوسف محمد معوض محمد، مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل أحمد الإعدادية.
- محمد شعبان محمد محمد عثمان، مدرسة منازل طامية بنين.
- معاذ محمد أحمد علي، مدرسة فتحي عبد الحليم أحمد طنطاوي.
- أمل أحمد جمعة روبي، مدرسة العلياء الخاصة للتعليم الأساسي.
- محمد عاصم صلاح محمد، مدرسة العلياء الخاصة للتعليم الأساسي.
- شروق نصر عبد القوي عبد الغني حسان مدرسة أم المؤمنين اع
- ندا رجائي حمدي حسن مدرسة قصر رشوان الإعدادية للتعليم الأساسي.