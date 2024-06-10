«الناجح يرفع إيده».. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، وذلك على هامش اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي قبل قليل، إذ حصل 15 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، بينما بلغت نسبة النجاح نحو 78.16%.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وتصدرت إدارة شرق الفيوم التعليمية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم بنسبة نجاح 87.91%طالبًا وطالبة، يليها إدارة غرب الفيوم التعليمية بنسبة نجاح فيها 87.75%.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم كالآتي: