رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم.. استعلم الآن

أعلنت محافظة الفيوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم الترم الثاني، وذلك بعدما جرى اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قبل قليل بنسبة نجاح 78.16%، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم الترم الثاني، وخطوات الحصول عليها بسهولة ويسر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

يمكن خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بسهولة ويسر عبر الضغط «هنا» وكتابة البيانات والانتظار قليلًا حتى تظهر الدرجات بالتفصيل.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

و من المنتظر أنّ يعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، الذي من المنتظر أنّ يستمر لمدة 15 يومًا، فيما تبلغ رسوم التظلم في المادة الواحدة نحو 35 جنيهًا، بينما تتمثل الأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية في 3 أوراق وهي صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ونموذج تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، وإيصال سداد الرسوم لكل مادة.