بعد اعتماد التنسيق.. 7 معلومات عن مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 وتنسيق المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات ومقرها الإسماعيلية.

وحدد تنسيق الثانوية العامة 2024 والدبلومات الفنية 230 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، مع اشتراط اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية والاختبارات المؤهلة لقبوله.

7 معلومات عن مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

1- تقع مدرسة التكنولوجيا في منطقة الخامسة بمدينة الإسماعيلية.

2- تستقبل المدرسة البنين فقط الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 230 درجة من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية ودمياط.

3- تعمل المدرسة بالنظام الداخلي بإقامة الطلاب لمدة 5 أيام أسبوعياً في المدرسة.

4- مدة الدراسة في المدرسة 5 سنوات يحصل منها علي مؤهل فوق متوسط.

5- تؤهل المدرسة الطلاب للالتحاق بكلية الهندسة حال الحصول على تنسيق الكلية كطلبة الثانوية العامة.

6- يسدد الطالب رسوم المدرسة المقررة سنويا.

7- توفر المدرسة 3 وجبات يوميا للطلاب طوال مدة إقامتهم في المدرسة في العام الدراسي.

اعتماد تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 والتعليم الفني في الإسماعيلية

واعتمد اللواء شريف بشارة اليوم الاثنين، تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 والتعليم الفني في الإسماعيلية بحضور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم.

وبحسب بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم، فإن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في الإسماعيلية، جاء بحد أدنى 240 درجة للقبول في الصف الأول الثانوي العام و210 درجات للقبول في فصول الخدمات المسائية.