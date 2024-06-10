تنسيق القبول في الثانوية العامة والتعليم الفني 2024 بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، اليوم الاثنين، تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 والتعليم الفني في الإسماعيلية، بعد اعتماد درجات التنسيق من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في الإسماعيلية جاء بحد أدني 240 درجة، و210 درجات للقبول في فصول الخدمات المسائية.

وأضاف «بحيري»، خلال اعتماد محافظ الإسماعيلية اليوم لتنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 والتمريض والتعليم الفني بالإسماعيلية، أن 11 ألفا و775 طالبا وطالبة يمكن لهم التقدم للثانوية العامة طبقاً لدارسة الإحصاء التكراري هذا العام.

تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني 2024 في الإسماعيلية

وقال «بحيري»، إن تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني 2024 في الإسماعيلية تضمن التالي:

230 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات.

230 درجة لمدرسة المعدات الثقيلة قسم لوجستيات.

220 درجة تخصص معدات ثقيلة.

215 درجة للأقسام الميكانيكية.

215 درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين.

224 درجة لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل 205 درجات.

210 درجات لمدرسة الزخرفية الصناعية بنات.

208 درجات مدرسة المعمارية الصناعية العسكرية.

205 درجات لمدرسة السلام الزخرفية الصناعية العسكرية.