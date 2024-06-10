تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر في وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم حتى الآن حسم الحد الأدنى لتنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 من قبل المديريات التعليمية في المحافظات.

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تلك المدارس إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لكونها من أهم بدائل الثانوية العامة، حيث يتخرج فيها الطالب ليكون مؤهلاً لسوق العمل بعد تدريبه بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل اقليميا و دوليا ومحليا، فضلا عن تدريبه في العديد من شركات البترول، كما يمكن لخريجي تلك المدارس الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكلية الهندسة وذلك بعد اجتياز معادلة لمدة شهرين.

مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية اشتراطات الالتحاق في مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية وفقا لتقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

** تحقيق الحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالمدارس الذي سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

** اجتياز الاختبار الشفهي والتحريري في مادتي اللغة العربية والإنجليزية.

** اجتياز الطالب اختبارات القبول.

**اجتياز المقابلة الشخصية للطالب والتأكد من رغبته في الالتحاق بالمدرسة.

** اجتياز الطالب الكشف الطبي في الوزن والطول والنفسي والهيئة.

** شهادة حسن سير وسلوك صادرة من المدرسة الإعدادية.