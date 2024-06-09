تنسيق قبول طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الفني والمزدوج بدمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، ووجهت بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمراجعة تنسيق القبول وضمان توزيع الطلاب وفقاً للقدرات الاستيعابية للمدارس.

تفاصيل تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني في محافظة دمياط

جاءت موافقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على درجة القبول بمدارس التعليم الفني وفقًا لما يلي:

مدرسة رأس البر الفندقية 230 درجة انتظام

مدرسة دمياط الإلكترونية 235 درجة

التعليم الصناعي، 210 درجة المنتظم، و150 درجة الخدمات

التعليم الزراعي، 200 درجة المنتظم، و145 درجة الخدمات

التعليم التجاري، 170 درجة المنتظم، و 140 درجة الخدمات

تنسيق التعليم المزدوج «صناعي - تجاري – زراعي»

تنسيق القبول في التعليم الصناعي المزدوج

مدرسة دمياط الزخرفية بنين، تخصصات: نجارة أثاث - دهانات - غزل – نسيج، الحد الأدني للقبول 155 درجة.

مدرسة دمياط الصناعية بنات، تخصص ملابس جاهزة، الحد الأدني للقبول 170 درجة.

مدرسة دمياط الميكانيكية، تخصصات: فني ميكانيكا صيانة وإصلاح - فني صيانة سيارات، الحد الأدني للقبول 170 درجة.

مدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة، تخصصات: فني ميكانيكا تركيبات - فني صيانة معدات ثقيلة، الحد الأدني للقبول 150 درجة.

المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج دمياط الجديدة، تخصصات: نجارة اثاث - تشطيبات - صحي وغاز - تنجيد - تشغيل أخشاب - الحفر على الخشب، الحد الأدني للقبول 170 درجة.

تنسيق القبول في التعليم التجاري المزدوج

المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، تخصصات: مساعد فني اداري - سكرتارية طبية - خدمات النقل الدولي، الحد الأدني للقبول 170 درجة.

مدرسة دمياط التجارية المتقدمة تخصص مساعد فني إداري، الحد الأدني للقبول 150 درجة.

مدرسة فارسكور التجارية، تخصص فني سكرتارية طبية، الحد الأدني للقبول 165 درجة.

مدرسة الزرقا التجارية، تخصص مساعد فني إداري، الحد الأدني للقبول 150 درجة.

مدرسة كفر سعد التجارية، تخصص فني سكرتارية طبية، الحد الأدني للقبول 150 درجة.

تنسيق القبول في التعليم الزراعي المزدوج

المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، تخصصات: ألبان - إنتاج بساتين - عجائن ومخبوزات، الحد الأدنى للقبول 170 درجة.