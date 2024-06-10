7 معلومات عن صاحب واقعة تأجير صالة حسن مصطفى.. حولها لقاعة دروس خصوصية

لا حديث يعلو خلال الساعات الماضية، فوق صوت المشهد الذي شهدته صالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر، والذي كان بطله واحدا من أشهر مدرسين مادة الجيولوجيا للثانية العامة في مصر.

وعلى الرغم من أنّ مشاهد مراجعات الثانوية العامة الغريبة تظهر بشكل كبير خلال فترة الامتحانات، إلا أنّ ماجد إمام أستاذ الجيولوجيا، أو كما يُطلق على نفسه «جيو ماجد إمام» كان حديث الساعة، بعد أن تواجد نحو 4 آلاف طالب داخل مدرجات الصالة المغطاة، بينما دخل المدرس وكأنه نجم سينمائي وسط تصفيق الطلاب.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن ماجد إمام، مدرس الجيولوجيا، الذي استأجر صالة الدكتور حسن مصطفى لشرح المراجعة النهائية، في مشهد غير مألوف في الملاعب الرياضية:

معلومات عن مدرس جيولوجيا استأجر صالة حسن مصطفى لمراجعة ثانوية عامة

(1) مدرس جيولوجيا شهير يدرس للثانوية العامة ومدارس اللغات.

(2) يملك منصة وقناة وموقعا خاصا.

(3) يتابعه أكثر من 700 ألف عبر حسابه على «فيسبوك».

(4) يحفز الطلاب خلال الامتحانات من خلال مسابقات يقدم خلالها هدايا ثمينة مثل I phone 15 pro max و smart watch, AirPods وشهادات تقدير.

يستخدم طرقا غير مألوفة في شرح المنهج

(5) يستخدم الكوميكس وطرق كوميدية في شرح المنهج.

(6) يعرف نفسه بلقب مهندس جيولوجي.

(7) يملك خطا ساخنا للحجز معه لدروس الثانوية العامة.