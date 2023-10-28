مواعيد الكشف الطبي للمستجدين «ثانوية عامة» بالمدن الجامعية في الإسكندرية

حددت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، 3 أيام لإجراء الكشف الطبي للطلبة والطالبات مستجدين ثانوية عامة في المدن الجامعية بالإسكندرية وذلك للتسهيل عليهم من إنهاء إجراءات القبول في تسكين المدن الجامعية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجاري، وذلك للتسهيل عليهم فى الإجراءات من أجل القبول وبدء عمليات التسكين.

مواعيد الكشف الطبي في المدن الجامعية بالإسكندرية

وبحسب بيان المدن الجامعية بالإسكندرية، فإنه تقرر أن يتم الكشف الطبي للطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة أي طلاب الفرقة الأولى من المتقدمين بالتماسات طبية على النحو التالي:

أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 10/31,30 و2023/11/1 بالعيادة الشاملة ـ إدارة الطب الوقائي بمجمع الكليات النظرية.

وأوضحت إدارة المدن الجامعية أنه يبدأ الكشف الطبي اعتبارًا من التاسعة صباحاً.

مصروفات المدن الجامعية بالإسكندرية

وتمثلت المصروفات المطلوبة بـ«الجنيه المصري» شاملة المصروفات الإدارية وإقامة وتغذية خلال الشهر:

- طالب له تأمين بالتغذية: 1640

- طالب له تأمين بدون تغذية: 1340

- طالب ليس له تأمين بالتغذية : 1390 + 1000 تأمين

- طالب ليس له تأمين بدون تغذية: 1090 + 1000 تأمين