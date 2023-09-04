عاجل.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة عبر موقع الوزارة بعد اعتمادها

تستعد وزارة التربية والتعليم، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة عبر موقع الوزارة، بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، وإعلانها خلال الموقع الرسمي للوزارة.

لذا وخلال الدقائق المقبلة، تستعرض بوابة الوطن، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 عبر موقع الوزارة، بحيث يستطيع الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدور الثاني معرفة النتيجة بمجرد إعلانها رسميا، والحصول عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس مباشرة.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 عبر موقع الوزارة

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 موقع الوزارة، يمكن الاستعلام عليها من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس، على اللينك المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم هنــــا، بمجرد إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

ويتوقع بعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على موقع الوزارة، تعلن وزارة التعليم العالي، مواعيد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، خاصة أنّ العام الجامعي الجديد سيبدأ خلال 3 أسابيع من الآن، ويستعد طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتقديم أوراق التحاقهم بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المختلفة.