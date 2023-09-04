أوضحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، والذي جري اعتمادها اليوم وجاء عدد المتقدمين للامتحانات 119 ألفا و348 طالبًا، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا، ليكون عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%، ويجري تحديد موعد التقديم في رابط موقع تنسيق الدور الثاني ثانوية عامة 2023.

رابط موقع تنسيق الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وحددت وزارة التعليم العالي رابط موقع تنسيق الدور الثاني ثانوية عامة 2023، من هنا، ويجري تحديد موعد بدء التقديم في تنسيق الدور الثاني، بعد ظهور النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وجري تحديد رابطا مخصصا لنتيجة الثانوية العامة للدور الثاني من هنا، ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من هنا من خلال موقع جريدة الوطن بكل سهولة.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بدأت يوم السبت 19 أغسطس باللغة العربية والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم 29 أغسطس لطلاب الشعبة العلمي رياضة وأدبي ويوم 28 أغسطس لعلمي علوم.