معنى الكلالة يبحث عنها طلاب الثانوية العامة.. مدرس لغة عربية يوضح

كشف محمود البارودي، مدرس اللغة العربية، عن معنى كلمة الكلالة التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، موضحا أنّها تعني الميت الذي ليس له وارث من أصوله ولا من فروعه، وورد عن ابن كثير في تفسير القرآن الكريم أصل الكلالة من الإكليل وهو ما يُحيط بالرأس من جوانبه من تفسير ابن كثير.

كلمة الكلالة

وقال البارودي لـ«الوطن»، إنّ كلمة الكلالة وردت في سورة النساء في الآية رقم 176 والتي تقول: «يستفتونك قُل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد»، مشيرا إلى أنّه يجب على طلاب الثانوية العامة التدريب على حل النماذج قبل الامتحان لمعرفة أكبر عدد من الكلمات، مع ضرورة فهم سياق الجملة.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي.

- دخول الطلاب المدرسة من الساعة 8:15 صباحا وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجنة.

- مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب ومنع الملاحظ من كتابة البيانات نيابة عن الطالب.

- التركيز على كاميرات المراقبة والمحاسبة الفورية لأي مسؤول عن تعطيل الكاميرات

- ⁠المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بشكل هادئ للتأكد من عدم حيازة أي طالب جهاز إلكتروني داخل اللجان

- منع خروج الطلاب تماما قبل موعد انتهاء الامتحان

- عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أي فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة

- تقييم مديري المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات

ومن المقرر أن يُعقد امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، يوم 22 من شهر يونيو الجاري، ويُعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.