«تعليم الجيزة»: فريق طبي طائر للتوجه إلى لجان الثانوية العامة في حالات الطوارئ

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، إنّ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في المحافظة بلغ 87 ألفا و264 طالبا، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى بشأن مادتي التربية الدينية والوطنية.

إجراءات قانونية وإلغاء الامتحانات

وشدد وكيل تعليم الجيزة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية، حتى وإن كان الهاتف مغلقا، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأشار إلى أنّ مديرية الصحة في الجيزة شاركت مع مديرية التربيه والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانوية العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث جرى تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ، وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

تجهيز فريق طبي طائر

وتابع: «جرى تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية، للتوجه إلى اللجان حال حدوث أي طارئ، والتنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع حال حدوث طوارئ».