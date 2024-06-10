محافظ المنيا: توفير أطباء في لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، لجان امتحانات الدور الأول لاختبارات شهادة إتمام الثانوية العامة بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 20 يوليو المقبل وذلك للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات وتوافر كافة الامكانيات والاجراءات التأمينية.

تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمراقبين

أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على ضرورة التعاون المستمر بين رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية لتأمين اللجان على مدار فترة الامتحانات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أي عقبات، وعدم السماح بوجود أي إشغالات في المحيط الخارجي للجان، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة والتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمراقبين، مشيراً إلى أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية لمديرية التربية والتعليم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول.

منع دخول التليفونات وأي وسائل تساعد على الغش

ودعا المحافظ جميع الطلاب إلى التركيز والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، مؤكداً أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان، حرصًا على مصلحة الطلاب وسلامتهم.

من جانبه، أوضح حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، ومنع دخول التليفونات وأي وسائل تساعد على الغش، مؤكدا أن جميع اللجان استقبلت الطلاب وسط إجراءات تفتيشية مشددة، وجرى توزيع الأسئلة في الموعد المحدد بجميع اللجان، حيث أن المستهدف اليوم لأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل اللجان 30 ألفا و212 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.