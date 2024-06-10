غياب 29 طالبا عن امتحاني الثانوية العامة في شمال سيناء اليوم

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عدم تلقي أي شكاوى أو تحرير محاضر غش من امتحانات الثانوية العامة اليوم في مادتي التربية الوطنية والدينية.

وأضافت المديرية، في بيان، ان الأمور كانت جيدة، وأن جميع الطلاب أدوا الامتحان في المادتين بشكل طبيعي دون أي شكاوى أو مشكلات.

غياب 29 طالبا في مادتي التربية الدينية والوطنية

وذكر محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي لديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان، أن نسبة الحضور اليوم 99.3%، حيث تغيب في مادتي التربية الدينية الوطنية 29 طالبا.

4 آلاف و279 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات 4 آلاف و279 طالبا وطالبة، منهم 464 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة

وأجرى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء جولة، تفقد خلالها تجهيز 18 استراحة خاصة برؤساء اللجان والملاحظين بالأسرة والفرش والثلاجات وكل متطلبات المعيشة اليومية.