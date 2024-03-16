لعشاق القهوة.. طريقة عمل «الموكا» مثل الكافيهات العالمية

الموكا من أنواع القهوة المفضلة لكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتشتهر بطعمها القوي اللذيذ والفريد من نوعه، ويفضل البعض إضافة نكهة الشوكولاتة عليها أو بعضا من الفواكه الجافة، ويعود أصل الاسم إلى مدينة المخا الساحلية في غرب اليمن، وهو أشهر ميناء تصدر منه القهوة اليمنية إلى جميع أنحاء العالم، وفي هذا الصدد، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل الموكا مثل المحلات، بحسب ما ذكره موقع «the spruce eats».

مكونات عمل الموكا

- ربع كوب حليب كامل الدسم.

- ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة.

- 2 ملعقة صغيرة إسبريسو.

- 2 ملعقة كبيرة شوكولاته خام.

- 2 ملعقة صغيرة سكر.

- 2 ملعقة صغيرة كاكاو.

طريقة التحضير

- يوضع الحليب في كنكة على النار، ثم نقوم بتسخينه حتى الغليان.

- نضع الشوكولاتة الخام على اللبن الساخن، ثم نقلبهم معا حتى يذوبا مع بعضهم البعض.

- نضيف السكر والاسبريسو ونقلبهم قليلاً، ثم نسكب الخليط في كوب القهوة.

طريقة عمل اللاتيه

المكونات :

- نصف كوب قهوة.

- كوب ونصف من الكريمة أو الحليب.

- كوب ونصف الماء.

طريقة التحضير

- نقوم بتسخين القهوة مع الماء في كنكة على النار.

- نسخن الكريمة أو الحليب في كنكة أخرى.

- نقوم بسكبهم في كوب، ثم تقدم.

مكونات عمل القهوة المثلجة

- 8 معالق صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

- 8 معالق صغيرة من الشوكولاتة السائلة.

- 2 كوب من الماء المغلي.

- 8 معالق صغيرة من السكر.

- 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

- 3 مكعبات من الثلج (اختياري).

طريقة التحضير

- نذوب القهوة في الماء.

- نضيف الشوكولاتة والحليب والسكر، ونمزجهم معاً، ثم نصب القهوة في الكوب .

- نُضيف مكعبات الثلج عند التقديم.