«بيطري كفر الشيخ»: تنظيم ندوات إرشادية عن شروط اختيار الأضحية

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم العديد من الندوات الإرشادية بجميع الإدارات البيطرية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بإشراف الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية.

تعريف المواطنين بالشروط الصحيحة لاختيار الأضحية

وأكد «بشار»، أنّ الندوات الإرشادية التي يتم تنظيمها تتناول تعريف المواطنين بالشروط الصحيحة لاختيار الأضحية، وكيفية الذبح، وتخزين وحفظ اللحوم، والتوعية بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية للحصول على غذاء آمن، والحفاظ على البيئة منعاً لانتشار الأمراض الوبائية.

فتح جميع المجازر الحكومية بمحافظة كفر الشيخ مجاناً

وأشار «بشار»، إلى أنّه من المقرر فتح جميع المجازر الحكومية بمحافظة كفر الشيخ مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح وذلك طوال أيام العيد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.