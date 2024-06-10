طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ بعد أول أيام الامتحانات: الأسئلة سهلة

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادتي «التربية الدينية، والتربية الوطنية»، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي انطلقت، اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.

طالب: أتمنى أنّ تكون المواد الأساسية في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب أحمد محمد نمور، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، عن سعادته بسهولة امتحان مادتي «التربية الدينية، والتربية الوطنية»، إذ وصفه بأنّه في مستوى جميع الطلاب، متمنياً أنّ تكون المواد الأساسية في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ تتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

وأكد محمد محمود، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ أسئلة امتحان مادتي «التربية الدينية، والتربية الوطنية»، جاءت سهلة وخفيفة وممهدة لبقية المواد، مشيراً إلى أنّ الامتحانات غير المضافة للمجموع هي دفعة قوية للاستعداد للمواد الأساسية التي تبدأ بعد عيد الأضحى المبارك مباشرةً.

وأوضح السيد مصطفى سلام، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ البدء بالامتحانات للمواد غير المضافة بمثابة تدريب على امتحانات المواد الأساسية، لافتاً أنّ امتحان مادتي «التربية الدينية والتربية الوطنية» جاء من الكتاب المدرسي، ولم يكُن هناك أي شىء خارج المنهج، وهو أمر مبشر.

عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024، يبلغ 25 ألفاً و414 طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، يؤدون الامتحانات في 76 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.