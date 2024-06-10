محافظ كفر الشيخ: تحرير 98 محضر مرور وإشغالات من خلال منظومة الكاميرات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تحرير 98 محضر مخالفات مرور وإشغالات وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية التي تغطي أغلب مناطق مدينة كفر الشيخ، حيث تم رصد وتحرير عدد 57 محضر لمخالفات المرور، بالإضافة إلى تحرير 41 محضر إشغالات خلال 24 ساعة، على مستوى مدينة كفر الشيخ، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وفرض سيادة القانون.

رصد وتحرير محاضر لمخالفات المرور والإشغالات

وقال المحافظ، إنّ منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تغطي أغلب مناطق مدينة كفر الشيخ «محاور الطرق والشوارع والميادين»، وربطها على 3 نقاط مشاهدة، تضمنت؛ النقطة الأولى بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والنقطة الثانية بمديرية أمن كفر الشيخ، والنقطة الثالثة بالإدارة العامة للمرور بمدينة كفر الشيخ، ويتم من خلالهم رصد وتحرير محاضر لمخالفات المرور والإشغالات.

تغطية جميع مناطق عاصمة المحافظة بالكامل خلال أشهر قليلة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تعمل وفق أحدث أنظمة المراقبة والرصد والتسجيل المستمر على مدار 24 ساعة والتي تدعم الرؤية الليلية، كما تم ربطها على نقاط المشاهدة بكابلات اتصالات عالية السرعة لنقل البيانات بهدف تسهيل الإجراءات وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، لافتاً أنّه من المقرر الانتهاء من تغطية جميع مناطق عاصمة المحافظة بالكامل خلال أشهر قليلة.