«السياحة»: راحة وسلامة الحجاج على رأس أولوياتنا.. ونسعى لتقديم التسهيلات

أكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن الوزارة تكثف جهودها لتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة المتميزة والرعاية الشاملة لهؤلاء الحجاج بما يضمن تجربة حج مريحة وميسرة، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية في هذا الإطار، لافتة إلى حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

وأضافت أن الوزارة تضع راحة وسلامة حجاج السياحة على رأس أولوياتها وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لهؤلاء الحجاج.

الحج السياحي

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أن الوزارة شكَّلت فرقا ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة في كل الأماكن الرئيسية التي يتواجد بها الحجاج، لضمان تلبية كل احتياجاتهم والرد على استفساراتهم بشكل فوري، موضحة أن هذه الفرق مجهزة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل عملية التواصل مع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم في أي وقت على مدار الساعة خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.

البعثة الرسمية

وأوضحت أن مقرات البعثة الرئيسة للوزارة تتواجد في مكة المكرمة بكل من فندق مكارم أجياد والذي يمتاز بقربه من الحرم المكي، ما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين بمنطقة العزيزية والذي تم اختياره لوقوعه في منطقة تواجد حجاج الاقتصادي، أما في المدينة المنورة يتواجد مقر البعثة بفندق كراون بلازا والتي يتميز أيضاً بقربه من الحرم المدني.

ولفتت سامي إلي أن البعثة تتواجد في كافة المقرات التي يتواجد بها حجاج طوال فترة الحج أو في المشاعر المقدسة أثناء تأدية المناسك ، كما تتواجد أيضاً، خلال المشاعر المقدسة بمني وعرفات، في كافة المخيمات الخاصة بحجاج السياحة (الخمس نجوم - الاقتصادي - البري).

وأشارت إلى الوزارة عززت التعاون مع البعثة الطبية المصرية لتوفير عيادات صحية لحجاج السياحة في المناطق ذات الكثافة العالية لتواجدهم، بجانب العمل على تواجد أطباء وممرضين لرعاية ضيوف الرحمن من مرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، إلى جانب توفير الأدوية بشكل مجاني.

شركات السياحة

وفي سياق متصل، أطلقت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية بالتنسيق مع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، حملات توعوية شاملة تهدف إلى تثقيف الحجاج بالنظم والقوانين المتعلقة بالحج، وتشمل توزيع كتيبات إرشادية وتنظيم ندوات تعريفية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم نصائح وإرشادات تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.