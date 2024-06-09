مصاريف وشروط الالتحاق بمدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن المصاريف وشروط الالتحاق بـ مدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية 2024، لاستقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023-2024.

مدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية 2024.. المصاريف وشروط الالتحاق

ووضعت مدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية 2024، شروطًا للالتحاق والقبول في هذه المدارس، وحددت المصاريف الخاصة للالتحاق بها العام الدراسي المُقبل.

شروط الالتحاق بمدارس السياحة والفنادق

وتضمنت شروط الالتحاق بمدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية، ألا يقل مجموع الطالب عن 70%، إذ يتمّ قبول الطلاب من مختلف المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، وبعد ذلك يتم الخضوع لمقابلة شخصية.

كما يتمّ توقيع الكشف الطبي على الطلاب المُتقدمين للالتحاق بمدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية وذلك للتأكد من عدم وجود أي إعاقات تمنعه من التكيف مع طبيعة الدراسة العملية بالمدرسة، أو حتى وجود أمراض معدية.

وخلال فترة الدراسة يتمّ تدريب الطلاب سواء من داخل المدرسة أو في الفنادق والمطاعم الخارجية، وذلك حتى يتم تأهيلهم بشكل جيد للالتحاق بالعمل.

وبالنسبة للمصاريف كانت خلال العام الدراسي الماضي 800 جنيه للعام الدراسي الواحد، ويتمّ الزيادة أو النقصان وفقًا للمدرسة والمحافظة، إذ ستحدد الوزارة ذلك خلال الأيام المقبلة.