شروط التقديم في المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

يسعى الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والتجارية والصناعية نظام 3 و5 سنوات، فور ظهور النتيجة إلى استكمال الدراسة 4 سنوات، من خلال الالتحاق بالمعاهد والكليات للحصول على درجة البكالوريوس، وضمن الوجهات المستهدف لكثير من الطلبة المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات، من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع في التجمع الأول، ومدة الدراسة فيه 4 أعوام دراسية، بعدها يصبح الطالب حاصلاً على البكالوريوس في النظم الإدارية، ويسمح بالدراسة فيه من قِبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادتين التجارية والصناعية 3و5 سنوات

شروط المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

حدد المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول، الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين للانضمام للمعهد بالعام الدراسي 2024-2025، كالتالي:

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يساويها.

- النجاح في المواد المؤهلة والحصول على الحد الأدنى لمجموع المعهد.

- الحصول على دبلوم المدارس التجارية (3 و5 سنوات).

- الحصول على دبلوم المدارس الصناعية (3 و5 سنوات).

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

- دبلوم معاهد الإدارة السكرتارية.

- قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية بالفرقة الثانية.

الأوراق المطلوب تقديمها للمعهد العالي للحاسبات

أعلن المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول الأوراق التي يجب ان يتقدم بها الطلاب الراغبين للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2024-2025 كالتالي:

- الشهادة الثانوية المعتمدة ومختوم عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة، أما بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، فعليهم تقديم الاستمارة الدالة على النجاح.

- شهادة الميلاد أو صورة منها.

- 6 صور شخصية 4×6.

شعب المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

وضم المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول، 3 شعب:

- شعبة علوم الحاسب: تضم هذه الشعبة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وما يساويها من الشهادات الأجنبية والمصرية.

- شعبة نظم المعلومات الإدارية، تضم هذه الشعبة الطلاب الحاصلين على ما يلي:

• شهادة الثانوية العامة بشعبتي الأدبي والعلمي علوم وما يساويها من شهادات أجنبية ومصرية.

• شهادة الثانوية التجارية (3 أو 5 سنوات).

• شهادة الثانوية الصناعية (3 أو 5 سنوات)

• شهادة دبلوم المعاهد التجارية والصناعية الفنية.

• شهادة دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

• شهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

- شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال: تضم هذه الشعبة الطلاب الحاصلين على ما يلي:

- شهادة الثانوية العامة بأقسامها وما يساويها من شهادات أجنبية وعربية.

- شهادة الثانوية تجارية سنوات.

- شهادة الثانوية فنية للإدارة والخدمات.

- شهادة دبلوم معاهد فنية تجارية. -شهادة دبلوم معاهد إدارة وسكرتارية.

- شهادة الثانوية تجارية 5 سنوات.

مصاريف المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية

يذكر أن مصاريف المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول، في العام الماضي، كانت للفرقة الأولى: 191 جنيها للساعة الواحدة + 320 جنيها مصروفات إضافية، بإجمالي مصروفات 6623، بما لا يقل عن 33 ساعة في العام، وأتاح المعهد إمكانية تسديد المصروفات على 3 أقساط خلال العام الدراسي في الموعد المحدد من قبل المعهد، وفي حالة عدم سداد الطالب أي قسط في الموعد المحدد فلن يحصل عللا الخدمات التعليمية من المعهد.