منى شعراوي: تخصصت في الأداء الصوتي بعدما تركت نظم المعلومات الإدارية

قالت منى شعراوي، فنانة الأداء الصوتي، إنها درست البيزنس وتخصصت في نظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية، مشيرةً إلى أنها غيَّرت مهنتها بعد أن عملت فيها لفترة طويلة.

وأضافت شعراوي، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت: «كنت أعمل من 12 إلى 15 ساعة في اليوم الواحد، وكان الأمر مجهدا للغاية، ولم أستطع أن أستمر في نظم المعلومات الإدارية، واتجهت إلى الأداء الصوتي، فأنا أحب اللغة العربية ووقعها على الأذن».

أهتم بالصوت والدوبلاج من ابتدائي

وتابعت: «أهتم بالصوت والدوبلاج منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية، وكنت في بلد عربي، لذلك ركزت في الدوبلاج باللغة العربية، وعندما جئت إلى مصر استمريت وركزت مع الراديو والإذاعة وأصوات المذيعين».

لم تفكر في كلية الإعلام

وأشارت، إلى أنها لم تفكر في الالتحاق بكلية الإعلام لأنها كانت تحب المجالات العلمية: «جيلنا لم يكن يفكر إلا في الطب والهندسة، وأنا كنت أدرس في شعبة العلمي، وعندما غيرت الكارير كنت أبحث عن المجال الذي طالما أحببته طوال عمري وهو الدوبلاج والتعليق الصوتي».