معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022.. التخصصات والأوراق المطلوبة

بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، زادت عمليات البحث عن أهم المعاهد الخاصة الموجودة في مصر، وبينها معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022 وهو أحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، ويمنح الخريجين بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس إدارة الأعمال.

وتستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخبرية التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022 وفقًا للموقع الرسمي للمعهد، بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022

تم إنشاء معهد نظم ومعلومات إدارية عام 2022، وهو تابع لإشراف وزارة التعليم العالي، وفق القرار الوزاري رقم 140، ويمنح الطلاب درجة علمية هي بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس إدارة الأعمال، وتصل مدة الدراسة بالمعهد الخاص 4 سنوات دراسية ويتكون كل عام من فصلين دراسيين أي ثمان فصول دراسية.

التخصصات الدراسية بالمعهد

ويمكن للطلاب دراسة أحد التخصصات التي يتيحها في معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022، وهي كالتالي:

- شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- شعبة إدارة أعمال.

من يحق له الالتحاق بمعهد نظم ومعلومات إدارية

وبحسب الموقع الرسمي للمعهد، يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية التقديم للدراسة بالمعهد «الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الثانوية التجارية نظام 3 أو5 سنوات، دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية، دبلوم المدارس الثانوية الفنية للإدارة والخدمات، دبلوم المعاهد الفنية التجارية»، علماً بأن الحاصلين علي دبلوم المعاهد التجارية نظام الخمس سنوات يلتحقون بالفرقة الثانية من برنامج إدارة الأعمال مع إتباع شروط التقدم والالتحاق الخاصة بالمجموع عام التنسيق الجامعي.