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«التعليم» تعلن فتح باب التقديم لمدارس مصر المتكاملة للغات

كتب:

أميرة فكري
04:56 م | الإثنين 10 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS للعام الدراسي 2024-2025 بداية من اليوم الاثنين حتى 30 يونيو الجاري.

تسجيل التقديم لمدرسة مصر المتكاملة للغات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه يمكن الدخول عبر QR Code لتسجيل التقديم للالتحاق بمدرسة مصر المتكاملة للغات من خلال الدخول على هذا الرابط للتعرف على شروط التقديم.

 

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