مؤسس مبادرة «انزل اشتغل»: التعليم الفني يؤهل لـ106 مهن في سوق العمل

توجه مصطفى يس، مؤسس مبادرة «انزل اشتغل»، بالعديد من النصائح للطلاب الذين لا يزالون في مراحل التعليم الأساسية، أبرزها البحث عن عمل مبكراً، والاهتمام بالتعليم الفني، مستنداً في آرائه إلى خبرته التي تجاوزت 34 عاماً في التعليم الفني، فضلا عن مشاركته في عدد من المبادرات.

«يس»: الرئيس السيسي يهتم بالتعليم الفني

وقال «يس»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمُذاع على شاشة «dmc»: «الرئيس السيسي مهتم بالتعليم الفني ويشجع الدارسين على الالتحاق بمجالات مطلوبة في سوق العمل، وهذا الملف مطلوب في سوق العمل، وهناك 106 مهن يؤهل التعليم الفني لها، وهي مهن تنتمي لعدد من التخصصات، سواء الزراعية أو الصناعية أو الفندقية، وهذا هو المستقبل».

ولفت «يس» إلى التطور الذي تتمتع به مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تحاكي شبيهتها في ألمانيا التي كانت من أوائل الدول التي نهضت بـ التعليم الفني، وفي مصر أطلقنا مبادرة التعليم الفني الأخضر، مضيفاً: «لا يجب أن ننسى أن محمد صلاح خريج تعليم فني وصورته في القسم الذي تخرج منه تلهم الطلاب وتحفزهم».