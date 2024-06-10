«الداخلية» تعقد لجان امتحان للنزلاء في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل

اعلنت وزارة الداخلية، عن أن قطاع الحماية المجتمعية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقدد عددا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الرامية بأحد محاورها، إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة،

وأكدت الوزارة، أنه جرى توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، في إطار حرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.