ورد ورسالة إلى جانتس بعد استقالته تحمل اسم وصورة السنوار.. ما القصة؟

في خطوة مفاجئة وتحمل الكثير من علامات الاستفهام والسخرية، وضع نشطاء شباب الحزب المتطرف الديني الإسرائيلي باقة زهور ورسالة أمام مكتب بيني جانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، والذي استقال بالأمس من مجلس الحرب الإسرائيلي.

رسالة مقتضبة

وجاء في الرسالة المقتضبة «بيني جانتس شكرا لك، الحب والتقدير، يحيى السنوار»، وقد كتبها نشطاء الحزب الصهيوني الديني الإسرائيلي كرد فعل ساخر من استقالة جانتس من حكومة الحرب.

وقدّم النشطاء باقة زهور على عتبة مكتب الوزير في الكنيست، وأرفقوا مذكرة تضم صورة لزعيم حماس، يحيى السنوار، وكأنه هو من بعثها، كما قدموا النص باللغتين العبرية والعربية، مع وضع رمز «V» في النهاية، والذي يعتقد أنه يرمز إلى انتصار السنوار، بما يضفي على الرسالة لمسة من السخرية والاستفزاز.

حكومة الطوارئ

استقالة جانتس من مجلس الحرب أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام العربي والعالمي، ما أدى إلى طرح العديد من التساؤلات حول تأثيرها المحتمل وما إذا كانت ستؤثر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد اندلاع الحرب، انضم بيني جانتس إلى الحكومة التي شكّلها بنيامين نتنياهو في 11 أكتوبر، وأصبحت معروفة باسم «حكومة الطوارئ»، وعلى إثر الخطوة، تم تشكيل هذه الحكومة.