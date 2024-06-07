يحيى السنوار يضع شرطين للموافقة على اقتراح بايدن.. ما هما؟

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير لها أن قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار في قطاع غزة، لن يقبل المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يؤدي لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي إلا بعد تحقيق شرطين.

شرط قبول يحيى السنوار مبادرة بايدن

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بعد إطلاعها على مباحثات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أن يحيى السنور طرح شرطين للقبول بالمبادرة، أولها التزام جيش الاحتلال بوقف إطلاق النار.

تعليق السنوار

وبحسب الوسطاء الذين لم يتم الإفصاح عن هويتهم، فإن السنوار أبلغ نهاية الأسبوع الماضي الوسطاء العرب، اشترط أيضا أن الفصائل الفلسطينية لن تتخلى عن أسلحتها، أو توقع على اقتراح يطلب التنازل عن أسلحتها الخاصة.

تفاصيل مقترح بايدن

ويشكل المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي بايدن، إيقاف الحرب على قطاع غزة على 3 مراحل أولها وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يعقبها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأماكن المكتظة في القطاع.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.