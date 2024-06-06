تخصيص 159 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الفيوم

أعلنت مديرية الأوقاف، تخصيص نحو 159 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، فضلًا عن المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمع، فيما تكثف المديرية من استعداداتها لاستقبال المصلين في جميع الساحات والمساجد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لأداء الصلاة في أجواء روحانية آمنة ومناسبة.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، التي تتعلق بصلاة عيد الأضحى المبارك، في كل الساحات والمساجد الكبرى المخصصة لأدائها.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة المتابعة المستمرة من مسؤولي الأوقاف، بالتنسيق مع رؤوساء المدن، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المنظمة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

تخصيص 159 ساحة لصلاة العيد

أوضح محافظ الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى تخصيص 159 ساحة، بالإضافة للمساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بنطاق المساجد والساحات، ورفع تراكمات المخلفات والقمامة أولًا بأول، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين، وحرصًا على سلامتهم وصحتهم خلال الاحتفالات.

موعد صيام العشر من ذي الحجة

ويحل موعد صيام العشر من ذي الحجة بدءًا من غد الجمعة، حتى السبت 15 يونيو الجاري، الذي يوافق موعد وقفة عرفات، بينما يكون موعد عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو الجاري.